國台辦：積極完善促進兩岸交流合作制度和政策

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）近日習近平總書記出席民營企業座談會並發表重要講話，強調新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。廣大台商台企反響熱烈。國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，堅決貫徹落實習近平總書記重要講話精神，積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，持續落實落細惠及兩岸同胞福祉的政策措施，不斷加強深化兩岸融合發展的政策供給，切實為兩岸同胞謀利造福。希望廣大台商台企堅定信心、積極進取、識變應變，適應大陸高質量發展的新要求，搶抓大陸新質生產力發展的新機遇，積極投身兩岸關係和平發展、融合發展，共同壯大中華民族經濟。



有記者提問：近日，習近平總書記出席民營企業座談會並發表重要講話，強調新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。廣大台商台企反響熱烈，普遍認為習近平總書記的重要講話為民營企業的發展指明了方向，大家堅定了信心，表示要抓住兩岸融合發展機遇，扎根大陸，不斷創新，推動企業高質量發展。對此有何評論？



朱鳳蓮：2月17日，習近平總書記在京出席民營企業座談會並發表重要講話，充分肯定民營經濟發展取得的重大成就和為國家經濟社會發展作出的重要貢獻，對當前和今後一個時期促進民營經濟健康發展、高質量發展作出全面部署，講話立意高遠、思想深邃、內涵豐富，深刻體現了對民營企業和民營經濟的關懷和重視，釋放了促進民營經濟健康發展、高質量發展的重要信號，更彰顯了一以貫之支持民營經濟發展壯大的堅定決心和鮮明態度。



我們堅決貫徹落實習近平總書記重要講話精神，積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，持續落實落細惠及兩岸同胞福祉的政策措施，不斷加強深化兩岸融合發展的政策供給，切實為兩岸同胞謀利造福。希望廣大台商台企堅定信心、積極進取、識變應變，適應大陸高質量發展的新要求，搶抓大陸新質生產力發展的新機遇，積極投身兩岸關係和平發展、融合發展，共同壯大中華民族經濟。



