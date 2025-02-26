賴清德盼與美打造“非紅供應鏈”？國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）賴清德日前與美國前總統國家安全事務副助理波廷傑見面時稱，期盼與美國共同打造所謂“非紅供應鏈”。國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，堅決反對民進黨當局“賣台媚美”、“倚外謀獨”的行徑。兩岸產業鏈供應鏈緊密聯結，推進兩岸產業合作有利於兩岸企業發展，增進兩岸同胞民生福祉。賴清德違背市場經濟規律，一味隨美起舞搞“脫鈎斷鏈”，嘴上說著要讓台灣保有科技優勢，實質卻通過出賣台灣優勢產業、犧牲台灣發展前景、砸掉台灣民眾“飯碗”來討好美國。



有記者提問：賴清德日前與美國前總統國家安全事務副助理波廷傑見面時稱，期盼與美國共同打造所謂“非紅供應鏈”，“確保台灣、美國與全球民主夥伴持續保有科技優勢”。對此有何評論？



朱鳳蓮：我們堅決反對民進黨當局“賣台媚美”、“倚外謀獨”的行徑。



兩岸經濟在資金、市場、技術、人才等方面各具優勢，兩岸產業鏈供應鏈緊密聯結，推進兩岸產業合作有利於兩岸企業發展，增進兩岸同胞民生福祉。賴清德違背市場經濟規律，一味隨美起舞搞“脫鈎斷鏈”，嘴上說著要讓台灣保有科技優勢，實質卻通過出賣台灣優勢產業、犧牲台灣發展前景、砸掉台灣民眾“飯碗”來討好美國。美國歷來奉行“美國利益優先”，當台灣的價值被榨幹時，結局就是從“棋子”變成“棄子”，島內企業和民眾對此看得越來越清楚。在這種情況下，賴清德還在重彈“民主對抗威權”的陳詞濫調，打著“民主”的幌子搖尾乞憐，賣身投靠，真是可笑又可悲！



