美國務院官網改“美台關係”內容 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）美國務院官網近日修改“美台關係”內容，删除“不支持‘台獨’”表述。國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，糾正錯誤，慎之又慎處理台灣問題，停止發出任何縱容支持“台獨”分裂勢力的錯誤信號。



有記者提問：美國務院官網近日修改“美台關係”內容，删除“不支持‘台獨’”表述。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮：台灣是中國的台灣。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。有關舉動是美方在台灣問題上立場的嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，只會損害台海和平穩定。



我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，糾正錯誤，慎之又慎處理台灣問題，停止發出任何縱容支持“台獨”分裂勢力的錯誤信號。



正告民進黨當局，“倚美謀獨”是絕路。無論台美怎麼勾連折騰，都改變不了世界上衹有一個中國、台灣是中國一部分的事實，改變不了中國必將統一也必然統一的大勢。



