國台辦：兩岸旅遊問題的症結是民進黨當局

台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，所謂“觀光1.0”、“觀光2.0”，都是民進黨當局為了干擾阻撓大陸居民赴台旅遊變換的說辭和花招。兩岸旅遊問題的症結和障礙是民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀“獨”刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作，其所謂“歡迎陸客來台”只是騙人的幌子，先通過“小兩會”溝通也只是擋箭牌。民進黨當局越是百般阻撓，就越不得人心。



有記者提問：關於兩岸旅遊問題，台陸委會主委邱垂正近日再稱應先通過觀光“小兩會”溝通，聲稱過去是“觀光1.0時代”，島內業者抱怨只賺到“疲勞”和“垃圾”，須打造高質量的“觀光2.0時代”。對此有何評論？



朱鳳蓮：所謂“觀光1.0”、“觀光2.0”，都是民進黨當局為了干擾阻撓大陸居民赴台旅遊變換的說辭和花招。他們先是把兩岸旅遊“小兩會”溝通作為先決條件，現在又試圖否定2008年以來兩岸旅遊交流合作取得的重大成果和給台灣民眾、業者帶來的巨大利益，完全是罔顧事實、顛倒黑白。之前台灣有關方面曾經估算，2008年7月至2012年6月底，大陸居民赴台旅遊人數累積超過398萬人次，為台灣經濟帶去超過2023億元新台幣收益。難道這些真金白銀是“垃圾”嗎？



兩岸旅遊問題的症結和障礙是民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀“獨”刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作，其所謂“歡迎陸客來台”只是騙人的幌子，先通過“小兩會”溝通也只是擋箭牌。民進黨當局越是百般阻撓，就越不得人心。





