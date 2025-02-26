港澳銀行內地分行允許開辦外幣銀行卡業務

中評社北京2月26日電／據人民日報報導，近日，金融監管總局印發《關於港澳銀行內地分行開辦銀行卡業務有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），允許港澳銀行內地分行在現有客戶對象範圍內開辦銀行卡業務，包括對中國境外公民開辦外幣和人民幣銀行卡業務，對中國境內公民開辦外幣銀行卡業務，對中國境內、境外對公客戶（含企事業單位、政府機關等）開辦外幣和人民幣銀行卡業務。《通知》旨在進一步推動高水平開放，加大金融支持粵港澳大灣區建設力度，深化內地和港澳金融合作，提升港澳銀行內地分行金融服務質效，自2025年3月1日起實施。



港澳銀行在內地設立多家分行的，如開辦借記卡業務，原則上首先由管理行開辦。在管理行開辦借記卡業務後，該管理行可以履行管理職責，授權其他分行開辦借記卡業務，並向管理行所在地金融監管局報告。經管理行授權開辦借記卡業務的其他分行，應在決定開辦之日起5個工作日內向所在地金融監管局報告，提供管理行出具的授權書，並在開辦業務後5個工作日內向所在地金融監管局報告。依法應通過其他行政管理部門審核的，依照其規定辦理。



港澳銀行內地分行申請開辦信用卡業務，參照執行《中國銀保監會外資銀行行政許可事項實施辦法》關於開辦信用卡業務的相關規定。依法應通過其他行政管理部門審核的，依照其規定辦理。港澳銀行在內地設立多家分行的，如申請開辦信用卡業務，原則上首先由管理行申請開辦。



《通知》要求港澳銀行內地分行開辦銀行卡業務應切實保護消費者合法權益，強化制度建設、合規管理和風險控制，加強網絡安全、數據安全和業務連續性管理，有效保護個人信息，嚴格遵守相關法律法規及監管規定，並要求管理行統籌負責內地銀行卡業務的管理。同時，《通知》要求各屬地監管局加強對港澳銀行內地分行銀行卡業務的監督管理，督促機構依法合規開展銀行卡業務，有效防範風險。