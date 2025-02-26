電詐頭目佘智江被囚泰國

中評社北京2月26日電／據大公報報導，中泰緬三國早前聯手打擊緬甸妙瓦底的電詐園，中國派出包機將千名中國籍電詐嫌疑犯遣返回國。然而，妙瓦底“罪惡王國”亞太城的主腦佘智江，早於2012年就被山東省煙台市法院通緝，卻一直逍遙法外。國際刑警對佘智江發布紅色通緝令，佘於2022年在泰國被捕後，目前仍未被引渡回中國受審。



大公報記者日前前往佘智江公司在曼谷登記的地址，發現公司已變成酒樓。有法律學者指出，此類危害極大的重犯，必須盡快依法引渡回中國受審，以彰顯法治公義。



佘囚曼谷監獄 守衛森嚴



大公報記者日前往曼谷戒備森嚴的Klong Prem Central Prison監獄，佘智江正在此服刑。該監獄不僅設有男囚犯監區，還有一所Bangkok Remand Prison女監犯區。在監獄正門外，設有探監人員等候的服務區域。記者向獄警詢問探監細節。一名獄警表示不同區域囚犯的探監時間各不相同。等候區旁設有櫃台，方便探監者為囚犯購買日用品和食物。記者駕車環繞監獄區，看到男監外圍石牆高約4米，牆頭裝有帶刺鐵絲圈，旁邊還有護城河，戒備森嚴。



及後，大公報記者前往佘智江公司登記的曼谷地址採訪，發現已變成“山珍海味酒樓”。記者在樓下向出入的賓客查詢，有兩名自稱來自深圳的男女，男子表示酒樓老闆是他的朋友，還表示酒樓大約在六個月前開始承租，自己不認識佘智江，也不知道這裡曾是“亞太國際控股集團”的寫字樓。隨後，該男子致電酒樓老闆，對方在電話中直言，知道上一任租客因被捕而入獄。這幢建築樓高六層，第二層設有四間貴賓廳，主打私房菜，其餘樓層將發展為按摩場所。



此外，佘智江還被揭發是亞太城主要開發商母公司、在香港註冊的香港亞太國際控股集團的關鍵人物。該公司自成立至2024年解散，一直沒有實質盈利，疑為空殼公司。大公報記者在今年1月份多次在上班時間致電其香港公司，均無人接聽。本月14日，在香港特區政府公司註冊處網站已無法搜尋到該公司的相關信息，其官網鏈接也變成空白頁。而該公司的唯一股東，正是惡名昭彰的KK園主要控制者之一、目前被囚禁於泰國監獄的佘智江。