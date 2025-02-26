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泰國東部巴士翻車事故致17死32傷
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2025-02-26 14:39:52
中評社北京2月26日電／據新華社報導，據泰國東部巴真府道路安全指揮中心26日消息，一輛旅遊巴士當天在該府發生翻車事故，已造成17人死亡、32人受傷。
巴真府道路安全指揮中心表示，事故於當地時間26日凌晨3時左右發生在一個下坡路段。這輛旅遊巴士共載有49人，16人當場死亡，1人送醫後不治身亡，傷者已被送往附近醫院。事故原因正在調查中。
另據泰國《沙炎叻報》援引警方消息報導，事發路段為事故多發區域。初步調查認為，事故原因可能與刹車系統失靈有關。
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