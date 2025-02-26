香港新財政年度預算案推“強化版”整合策略

中評社北京2月26日電／據新華社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波26日發表2025／2026財政年度特區政府財政預算案，提出“強化版”財政整合策略。



陳茂波表示，過去一年，香港迎來了不少正面發展，經濟連續兩年增長，但也經歷了不少挑戰，如國際地緣政局的干擾，相對高息的環境，旅客及市民消費模式的轉變等。過去幾年應對疫情的大規模逆周期措施，達到了“撐企業、保就業、穩經濟、紓民困”的目標，但也導致香港出現數年的財政赤字。



陳茂波說，這份預算案提出“強化版”的財政整合計劃，包括至2027／2028年度累計削減特區政府經常開支7%。嚴控公共開支是必須做的工作，但也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。這個“強化版”計劃提供了清晰的目標，讓香港可以逐步在本屆特區政府任期內把經營賬目恢復平衡。



陳茂波表示，為了抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，香港需要加速“北部都會區”建設，投資未來。在全球變局中，香港必須以科技創新為核心，全力加速發展經濟，尤其是強化經濟新動能、加快提升傳統產業的競爭力。科技變革與人工智能正重塑全球格局，催生更多新產業、新業態、新產品和新服務。香港必須抓緊機遇，把握好這個提速發展的關鍵窗口，先立後破，以改革創新引領未來，加速推動香港經濟高質量發展。