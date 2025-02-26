陳茂波：25年香港經濟預計增2%至3%

中評社北京2月26日電／據新華社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波26日公布2025／2026財政年度特區政府財政預算案時表示，香港2025年經濟增長率預計為2%至3%之間。



陳茂波表示，2024年香港經濟在複雜多變的外圍環境中穩步發展。地緣政局不穩，貿易摩擦加劇，環球利率高企等，對香港經濟活動和信心都構成負面影響。不過，國家經濟穩中有進，挺港惠港政策接連推出，加上特區政府的提振經濟措施和美國在9月中開始減息，為香港不同經濟環節提供了支持。



他表示，香港經濟仍面臨非常具挑戰性的外圍環境，同時也有不少正面因素。考慮到內地經濟繼續穩定增長、國家內外循環相互促進、進一步擴大高水平對外開放以及主要央行逐步放寬貨幣政策等因素，預測香港經濟在2025年會繼續溫和增長，全年實質增長介乎2%至3%，基本通脹率和整體通脹率將分別為1.5%和1.8%。



陳茂波表示，中期而言，貨幣政策正常化將有助環球經濟維持穩健增長。“全球南方”特別是內地，將繼續成為環球經濟增長的重要動力。



“特區政府一直大力擴充經濟容量和加強競爭力，已取得一定成效。積極融入國家發展大局，主動對接國家發展戰略，我們定能繼續把握國家以至全球經濟發展帶來的新機遇，創造亮麗前景。”陳茂波說。



綜合各項因素，他預測香港經濟在2026至2029年間，平均每年實質增長2.9%。基本通脹率預計為平均每年2.5%。



2025／2026財政年度特區政府財政預算案公布的數據顯示，2024年香港經濟錄得2.5%的溫和增長。