京港科技創新合作更上層樓

圖為中關村科學城—香港創新加速器項目啟動儀式現場。9圖片來源：中關村科學城） 中評社北京2月26日電／據人民日報報導，中關村科學城—香港創新加速器項目近日在北京正式啟動。這一由京港共同創設的國際化創新加速平台，將助力北京科技企業落地香港和拓展國際市場，標誌著京港科技創新合作邁出新步、更上層樓。



北京和香港近年來都致力於打造國際科技創新中心，兩個目標一致而優勢互補的城市，在科技創新領域的合作取得了“1＋1>2”的成效。



各展所長



中關村科學城—香港創新加速器啟動儀式上，香港特區政府駐北京辦事處副主任阮慧賢表示，在香港設立創新加速器是京港合作的重要里程碑，將為兩地提供更加廣闊的合作平台，也為香港的創新發展注入新動力。



加速器將圍繞落地支持、政策協同、市場拓展、資本助力四個方向，為企業提供涵蓋註冊落地、行業商機對接、國際展會資源鏈接、投融資對接、港股上市咨詢等全方位服務，助力企業全球化布局。同時，加速器還將深化與香港科技界核心機構的合作，加強與駐港央企國企的對接。



在科技創新發展領域，京港擁有相似的優勢。例如，北京有90多所高校和1000多所科研院所，香港也有多所高校在全球排名中表現優異；在金融服務、商務服務、國際營商環境、政策支持等方面，兩地都擁有得天獨厚的條件。



香港“超級聯繫人”的身份，讓京港合作有了很強的互補性。香港特區政府投資推廣署署長劉凱旋表示，香港在“一國兩制”下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，發揮了雙向“跳板”的作用。一方面通過香港的專業服務，幫助北京的企業“走出去”跟國際接軌，另一方面通過香港的國際網絡，把海外的人才、投資以及項目帶到北京或內地其他省區市。



多點開花



作為中國兩大創新高地，京港科技創新交流合作日趨緊密深入，形成多個品牌活動和平台。今年1月在北京舉辦的2025京港創新合作論壇上，400餘位來自北京和香港的企業代表現場分享創新成果，展開“頭腦風暴”，縱論生成式人工智能對影視製作產業的“重塑”、人形機器人在多場景下的落地應用、零售創新與生活方式的變遷等。