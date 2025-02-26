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《哪吒2》香港上映4日票房奪冠
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2025-02-26 14:37:11
中評社北京2月26日電／據央視新聞報導，網絡平台數據顯示，電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）中國香港上映4天，連續4天位居中國香港單日票房榜榜首。截至當前，中國香港累計票房已超207萬美元，成為2025中國香港年度票房榜第一名！
目前，《哪吒2》全球電影票房（含預售及海外）超139億。此前《哪吒2》已連續創造多項紀錄，是亞洲首部票房過百億的影片，並創造了全球單一電影市場最高票房紀錄。
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