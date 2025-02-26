李家超：預算案塑新動能，籲各界支持

中評社北京2月26日電／據大公文匯全媒體報導，行政長官李家超今日（26日）就2025至26年度《財政預算案》發表聲明，指財政司司長發表本屆政府第三份財政預算案，就香港經濟發展和公共財政整合，提出一系列實際和有效措施，鞏固政府的財政實力，並為香港的經濟發展塑造新動能和新優勢。



李家超的聲明指出，預算案提出多項措施，與施政報告的方向一致，包括培育新質生產力，以加強發展創新科技、人工智能；加速發展北部都會區和河套深港科技創新合作區香港園區，充分發揮“三中心、一高地”戰略定位，進一步培育和引進人才，提升優勢產業，推動香港經濟提速發展。



李家超續說，預算案在改善公共財政方面提出務實措施，以嚴格控制政府開支為主，開源為輔，穩步回復收支平衡，同時顧及社會實際情況和香港的競爭力；與此同時，善用市場力量，以創新多元的發展模式推展基建工程，以及發行政府債券為相關工程融資。



李家超表示，在複雜多變的外圍環境下，深信香港一定能夠把握各項機遇，繼續發揮好“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，進一步推進內聯外通，積極融入國家發展策略，主動對接國家發展戰略，推動經濟更快發展，改善民生。他與財政司司長一樣，對香港的發展和前景充滿信心，呼籲社會各界支持這份預算案。