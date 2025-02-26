陳國基：財算案穩健務實，冀立法會盡快通過

陳國基見傳媒。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京2月26日電／據大公文匯全媒體報導，財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份財政預算案。政務司司長陳國基會見傳媒時表示，新一份財政預算案全面、穩健和務實。



陳國基稱，過去一年，特區政府及社會各界都攜手同心，全力去拚經濟謀發展，積極把握國家和國際機遇，推動經濟穩步向前，然而面對複雜多變的外圍環境，香港作為一個細小、外向型的經濟體，無可避免會遇到不少挑戰，他認為今年的財政預算案是一份全面、穩健、務實的預算案，在推動發展改革創新的同時，著力管控公共開支，並且適度開源，展現政府善用公共資源，推動經濟可持續發展的決心。



陳國基指出，預算案有幾個重點值得留意。第一，全面配合國家加快發展新質生產力的戰略，更好融入國家發展大局。財政預算案是策略性投放資源，推動人工智能作為關鍵產業，透過科技賦能、產業發展、積極培育生命健康科技等新興產業，致力將香港建設為國際創新科技中心，特別是透過河套合作區發展，加速發展新興產業，增強競爭力，實現經濟結構多元化；第二，鞏固傳統優勢，提速發展。在“一國兩制”之下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，是連接全球的超級聯繫人、超級增值人，財政預算案提出多項措施，把握“三中心一高地”，即國際金融、航運、貿易中心，以及國際高端人才集聚高地這個戰略定位，鞏固提升優勢的產業，以及加強同大灣區城市聯動，全方位吸引更多海內外企業落戶香港，同時都積極深化同東南亞、中東等新興市場合作，開拓新市場，匯聚全球企業、資金及人才，為香港經濟注入新動力；第三，強化財政整合計劃。面對公共財政壓力，財政預算案透過節流、善用政府財政資源以及開源，秉承謹慎理財原則，推出不同措施，嚴格控制開支增長，同時亦都維持高水平公共服務，以確保香港競爭優勢不受影響，開源措施亦都盡量體現用者自付，以及能者多付的原則，盡量減低對一般市民的影響，秉承維持公共財政穩健，推動發展，投資未來。



陳國基希望立法會盡快審議並且通過撥款議案。他提到，在國家堅實支持下，特區政府會繼續與社會各界同心協力，把握機遇，發揮“一國兩制”獨特優勢，發展經濟，共創美好未來。