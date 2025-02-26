2025年對台工作會議召開 王滬寧講話

2025年對台工作會議25日至26日在京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（來源：新華社資料圖） 中評社北京2月26日電／據新華社報導，2025年對台工作會議25日至26日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、堅決做到“兩個維護”，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。



王滬寧表示，要堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊“台獨”挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件。要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。



中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責同志出席會議。