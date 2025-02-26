馬來西亞證實重啟搜尋馬航370航班殘骸

中評社北京2月26日電／據新華社報導，馬來西亞交通部長陸兆福25日說，水下探測公司“海洋無限”已在印度洋部署船只，重新開始搜尋馬航370航班客機殘骸。



針對當天早些時候馬航370航班客機搜尋工作重啟的媒體報導，陸兆福在一個記者會上說：“‘海洋無限’公司已開始調動他們的船只……我們已經原則上批准了重啟（搜尋），目前只需最終敲定合同並簽署。”



陸兆福表示，搜尋工作不會無限期進行，合同將設定明確的時間框架，具體細節有待敲定。



陸兆福強調，“海洋無限”已保證新一輪搜尋是基於多位專家的研究和數據。



“他們相信當前搜尋區域更加可信，因為他們此前已經搜索了很大的區域，並相信這塊區域就是過去搜尋中被遺漏的部分。”陸兆福說，“海洋無限”有信心在該區域取得進展，且願意承擔風險，這是馬來西亞政府決定推進此次行動的原因。



當天早些時候，有媒體報導，“海洋無限”搜索船“阿馬達”上周末抵達距澳大利亞珀斯海岸約1500公里的印度洋新搜尋區域，開始使用水下機器人對海底進行搜索。



馬來西亞此前表示，“海洋無限”重啟搜尋以“找不到不給錢”為原則。根據合同條款，任何發現必須是可信的，不能只是一些碎片，具體標準將在合同中列出。



2014年3月8日，從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京的馬航370航班客機失聯，機上載有239人。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布該航班客機失事，並推定機上所有人員遇難。



馬航370航班客機失聯以來，客機殘骸在世界多地被發現，搜尋工作多次啟動又中斷。去年12月，馬來西亞方面表示，“海洋無限”提出的搜尋方案是“可信的”，原則上同意該公司繼續搜尋客機殘骸。搜尋工作將在印度洋南部約1.5萬平方公里的海底新區域展開。