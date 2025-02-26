美媒稱美烏達成礦產協議　澤連斯基將簽署

中評社北京2月26日電／據新華網報導，美國媒體25日引述匿名烏克蘭和美國官員消息報導說，美烏雙方已就一項美向烏索要礦產資源的協議達成一致，烏總統澤連斯基28日赴美同美國總統特朗普簽署該協議。



特朗普當天在白宮對在場記者說，“這是一筆數額非常巨大的交易”。他已得知澤連斯基計劃28日赴美簽署協議的消息，“如果他（澤連斯基）願意，我當然沒問題”。



美媒報導稱，最新協議不再包括烏克蘭向美國所有的基金注資5000億美元的內容，同時也不再要求烏方以兩倍數額償還未來任何美對烏援助，澤連斯基認為此要求相當於讓烏克蘭對美國長期負債。



據報導，按照最新協議，美烏將共同設立一項基金，烏方會將本國石油、天然氣、礦產等資源未來收益的50%注入該基金。美國將最大程度地擁有該基金產生的經濟利益，將部分收入用於對烏克蘭的再投資。



報導稱，烏方認為，修改後的協議體現了烏方在與美方拉鋸後收穫了“積極”結果。



報導稱，當前的協議未涉及美國為烏克蘭提供安全保障的內容，特朗普與澤連斯基將在會面時再討論該議題。此外，在美烏兩國總統簽署協議前，美國財長和烏方談判代表將先在協議上簽字。



近日，美烏圍繞礦產協議分歧突出。特朗普想利用該協議逼迫烏克蘭交出本國礦產開採權，以補償美國在俄烏衝突期間的對烏援助，澤連斯基則認為美方“要價”過高，還不包括對烏克蘭的安全保障，因此拒絕美方此前提出的協議版本。