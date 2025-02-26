智利大規模停電致數百萬人受影響

中評社北京2月26日電／據人民網報導，智利25日發生大規模停電，致數百萬人受影響，部分地區公共交通陷入混亂、移動電話服務中斷，近30萬名學生停課。



當地時間15時許，智利發生大規模停電。大規模停電後，智利政府宣布受影響地區進入緊急狀態，並在該國阿里卡大區至洛斯拉戈斯大區實施宵禁。



據當地媒體報導，所有進入緊急狀態地區的學校都要停課，影響近30萬名學生。部分地區的移動電話服務陷入癱瘓。



社交媒體上的視頻顯示，由於交通信號燈無法工作，智利多個城市的十字路口一片混亂。交通部長敦促人們待在家裡，“現在不是出門的好時機”。



在首都聖地亞哥，一些街道上擠滿了等待乘坐公共交通工具回家的人，也有不少市民不得不步行回家。聖地亞哥消防局局長表示，截至當地時間21時50分，消防人員接到了60個求救電話。聖地亞哥國際機場說已切換到應急電源，以保障航班正常運行。



當地時間25日晚，智利總統博裡奇就大規模停電事件發表講話說，“一家或多家公司影響了智利人民的生活，這是不可接受的”。博裡奇承諾將採取“堅決行動”應對。



當地媒體報導說，停電是由該國中北部一條輸電線路中斷所致，智利電力協調局已啟動服務恢復計劃，預計26日早可完全恢復。電力協調局表示，將對停電原因繼續開展調查。