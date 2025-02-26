特朗普：聽說澤連斯基要來美簽“大單”

中評社北京2月26日電／據新華社報導，美國總統特朗普25日告訴媒體記者，他獲知烏克蘭總統澤連斯基28日要來華盛頓簽署礦產協議，這是“一個大單”“非常大”。



特朗普說：“我聽說他（澤連斯基）周五就要來了……如果他願意與我一起簽字，我這邊沒問題”。在被問及烏方可以從礦產協議中獲得哪些回報時，特朗普說，美國已經提供3500億美元援助以及“大量軍事裝備和繼續作戰的權利”。



美國媒體當天引述匿名烏克蘭和美國官員消息報導說，美烏雙方已就一項美向烏索要礦產資源的協議達成一致。



美媒報導稱，最新協議不再包括烏克蘭向由美國所有的基金注資5000億美元的內容，同時也不再要求烏方以兩倍數額償還未來任何美對烏援助，澤連斯基認為此要求相當於讓烏克蘭對美國長期負債。



據報導，按照最新協議，美烏將共同設立一項基金，烏方會把由本國石油、天然氣、礦產等資源未來收入的50%注入該基金。美國將最大程度地擁有該基金產生的經濟利益，並將該基金部分收入用於對烏克蘭再投資。美國承諾對烏克蘭未來經濟發展予以支持。



報導稱，烏方認為，修改後協議體現了烏方在與美方拉鋸後收穫了“積極”結果。



一名熟知協議草案內容的消息人士告訴路透社，草案中沒有明確提及任何由美國提供的安全保障，也未提及武器的持續供應。



近日，美烏圍繞礦產協議分歧突出。特朗普想利用該協議逼迫烏克蘭交出本國礦產開採權，以補償美國在俄烏衝突期間的對烏援助，澤連斯基則認為美方“要價”過高，還不包括對烏克蘭的安全保障，因此拒絕美方此前提出的協議版本。



烏礦產：美國想要 歐洲也想要



除了美國，歐盟也“盯上”烏克蘭礦產資源。據烏克蘭國際文傳電訊社25日報導，歐盟方面24日向烏政府遞交了一份礦產合作協議。