人才入境簽證費今起上調！最高1300元

人才簽證費今起調整。（圖片來源：香港入境事務處） 中評社北京2月26日電／據大公文匯全媒體報導，入境事務處今日（26日）宣布，將於今日上午11時起，對多項人才入境計劃的簽證費用進行調整。根據新規定，申請人申請相應簽證時需繳付申請費，並在申請獲批後按兩級制繳付相應的簽證簽發費。



此次調整涵蓋多項入境計劃，包括高端人才通行證計劃、一般就業政策、輸入內地人才計劃、優秀人才入境計劃、非本地畢業生留港／回港就業安排、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃、新資本投資者入境計劃、資本投資者入境計劃、科技人才入境計劃及職專畢業生留港計劃。



根據新收費架構，每宗申請的申請費為600港元，不論申請結果如何，已繳付的申請費均不會退還。簽證簽發費則按兩級制收取：若相關逗留期間超過180日，費用為1，300港元；若相關逗留期間不超過180日，費用為600港元。新收費適用於今日上午11時或之後提交的申請。



入境事務處表示，此次調整旨在進一步優化入境計劃的管理，並確保相關資源的有效運用。申請人應留意新收費架構，並提前做好相應準備。



對比過往收費，此前部分人才計劃的簽證費用較低，例如優秀人才入境計劃的簽證費為230港元。此次調整後，費用顯著上升。