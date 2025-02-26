未來五年每年發債約1500億至1950億

財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案，公布了中期財政的預測。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京2月26日電／據大公文匯全媒體報導，財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份財政預算案，公布了中期財政的預測。他表示，這一預測主要從宏觀角度估算政府的收支和財政情況，全面反映了強化後的財政整合計劃中的措施。2025／26年度所採納的實質經濟增長率為2%至3%，2026／27至2029／30年度則為約每年2.9%。



陳茂波表示，在這期間，政府基本工程開支平均每年約1200億元，經常開支則平均每年增加3.5%，政府整體開支佔本地生產總值的比率將由2025／26年度約24.4%逐漸下降至2029／30年度約20.9%。



地價收入方面，陳茂波表示，2026／27及之後年度主要以地價收入逐步增至本地生產總值2%計算，相比過去20年平均比率3.3%低，地價收入預測屬保守水平。陳茂波假設，利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由2025／26年度起保持在相當於本地生產總值約20%的水平。



此外，陳茂波還提到，中期財政預測亦反映了每年發行合共約1500億元至1950億元的政府可持續債券及基礎建設債券。



陳茂波指出，基於以上假設和安排，未來五年的經營賬目和非經營賬目的赤字均會按年收窄，其中經營賬目在2026／27年度起恢復盈餘；至於非經營賬目，赤字由2025／26年度的1598億元逐步下降至2029／30年度的876億元。計入發行債券淨所得，政府綜合賬目在2028／29年度起將恢復盈餘。上述測算未有計及2025／26年度以後可能推出的稅務寬減及其他紓緩措施。預計至2030年3月底，財政儲備為5791億元，相當於本地生產總值13.9%，或約8個月的政府開支。

