兩會將舉行　民革中央擬提交44件議政建言

2025年全國兩會民革新聞宣傳工作通氣會2月26日下午在民革中央機關召開（中評社 海涵攝） 中評社北京2月27日電（記者 海涵）2025年全國兩會民革新聞宣傳工作通氣會2月26日下午在民革中央機關召開。民革中央副主席谷振春出席會議並講話。



谷振春指出，作為中國特色社會主義參政黨，民革等民主黨派的履職不僅是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的具體實踐，更是中國式民主的生動注腳。宣傳民革的履職實踐，有助於讓世界更好瞭解認識中國式民主，進一步彰顯中國新型政黨制度巨大優越性。過去一年，民革中央以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共二十屆三中全會精神，圍繞服務黨和國家中心任務，在參政議政、祖統工作、自身建設等方面取得顯著成效。



谷振春回顧了民革中央2024年的各項創新性工作及2024年民革中央提案工作情況，並對2025年的工作重點作了簡要介紹。他說，過去一年，民革以習近平總書記重要講話精神為遵循，創新構建了“3344”工作體系，促進祖國統一工作開啟新篇章；創新提出以“四位一體”建設為抓手，推進民革自身建設，高水平新時代中國特色社會主義參政黨建設拓展新格局；以服務黨和國家中心任務為目標，參政議政工作取得新成效。2025年民革將以學習貫徹中共二十屆三中全會精神為主線，以打開祖統工作新局面為重點，以推動“四位一體”建設為依托，以開展“履職能力建設年”活動為抓手，確保各項工作取得新進展。



記者瞭解到，2024年民革中央開展調研44次，向中共中央、國務院領導同志報送“直通車”材料13件，得到重要批示35次；向全國政協提交集體提案40件，其中5件集體提案入選全國政協重點提案；報送社情民意信息883篇，採用率和用稿數穩步提升。