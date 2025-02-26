緬甸電詐窩點約20名日本人下落不明

中評社香港2月26日電／共同社消息，實際控制緬甸東部妙瓦底等地的少數民族武裝勢力“克倫邊防軍（BGF）”26日在接受共同社採訪時透露，他們原本以為在犯罪組織電詐窩點的日本人共約20人目前下落不明。



BGF方面稱，25日在對妙瓦底近郊的電詐窩點展開搜尋時有大量外國人出逃，其中可能包括約10名日本人。據悉，此外還有其他10名左右的日本人下落不明。



據悉這些日本人可能是為了躲過搜尋行動而出逃的犯罪組織相關人員，但也可能是人口販運的受害者，已被帶到其他地方。



據鄰國泰國的有關部門稱，今年1月至2月期間，他們對約7000名可能被困的外國人實施了保護。自上週起，他們對電詐窩點展開集中搜尋，其中包括據稱有日本人從事詐騙活動的地區。



這些電詐窩點據稱是由中國的犯罪組織建立，據逐漸披露的消息顯示，有大量人員被虛假招聘信息騙至泰國後被帶走。但也有觀點指出，可能有人明知涉及詐騙卻仍然前往，或是有犯罪組織相關人員混在被保護的人群中。



泰國有關部門本月正式開始採取行動，敦促此前可能允許電詐窩點存在的BGF等多個勢力解救外國人。今年1月至2月已對兩名日本少年實施保護。據另一名相關人士稱，日本方面認為可能還有兩名日本人在妙瓦底，已請求開展搜尋。另有信息顯示還有其他多名日本人。