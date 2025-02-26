【
大
中
小
】 【
打 印
】
中菲合作遣返近百名在菲從事離岸博彩中國公民
http://www.CRNTT.com
2025-02-26 17:02:11
中評社香港2月26日電／中國和菲律賓兩國執法部門合作，遣返近百名在菲從事離岸博彩的中國公民。中國駐菲律賓大使館形容，是菲律賓政府離岸博彩禁令生效後，中菲兩國開展執法合作的又一次重要行動，彰顯兩國合作打擊離岸博彩的決心。
香港電台報導，大使館表示，中國政府致力嚴厲打擊賭博及相關犯罪，一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，不得從事違法犯罪活動，敦促菲方早日徹底解決離岸博彩業相關頑疾。中方願同菲方共同打擊犯罪活動，亦敦促菲方公正執法，切實保障在菲中國公民正當合法權益。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中菲合作遣返近百名在菲從事離岸博彩公民
(2025-02-26 14:39:11)
中國和菲律賓舉行南海問題雙邊磋商機制會議
(2025-01-17 12:36:55)
馬科斯政府南海政策：從合作走向對抗
(2024-12-30 17:23:43)
中菲合作遣返30名在菲從事離岸博彩中國公民
(2024-12-12 17:31:26)
中菲合作遣返二百名在菲從事離岸博彩中國公民
(2024-12-05 17:08:45)
專家：中國反制菲方挑釁 手段多樣
(2024-11-14 14:56:00)
與中國重啟磋商，對菲方而言是務實選擇
(2024-07-28 12:15:24)
外交部發言人就仁愛礁局勢答記者問
(2024-07-22 16:38:12)