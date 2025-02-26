中菲合作遣返近百名在菲從事離岸博彩中國公民

中評社香港2月26日電／中國和菲律賓兩國執法部門合作，遣返近百名在菲從事離岸博彩的中國公民。中國駐菲律賓大使館形容，是菲律賓政府離岸博彩禁令生效後，中菲兩國開展執法合作的又一次重要行動，彰顯兩國合作打擊離岸博彩的決心。



香港電台報導，大使館表示，中國政府致力嚴厲打擊賭博及相關犯罪，一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，不得從事違法犯罪活動，敦促菲方早日徹底解決離岸博彩業相關頑疾。中方願同菲方共同打擊犯罪活動，亦敦促菲方公正執法，切實保障在菲中國公民正當合法權益。