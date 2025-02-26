日媒：日農水產品出口警惕特朗普“對等關稅”

中評社香港2月26日電／共同社消息，美國總統特朗普已發出指示，要求對貿易夥伴徵收“對等關稅”。日本對農水產品設定了比工業產品更高的關稅。對力爭擴大農水產品出口的日本而言，美國市場的重要性在上升，一旦對等關稅實施，也可能導致出口減少。相關人士正對動向保持警惕。



美國貿易代表辦公室（USTR）2024年3月公佈的貿易壁壘相關報告顯示，日本對非農產品進口的關稅率為2.4%，而農產品則高達13.4%。這反映了日本保護第一產業的立場。



2023年日本對美出口農水產品中金額最大的是鰤魚，達到243億日元（約合人民幣12億元），扇貝出口也達到119億日元。日本對鰤魚和扇貝徵收10%的關稅，而美國原則上不徵稅。USTR的報告就海鮮類指出，“關稅妨礙了美國的出口”。



日本最為緊張的還是大米。在2020年生效的日美貿易協定中，這一“聖域”也受到保護，對民間進口徵收每公斤341日元的高關稅。日本通過進口管理抬升價格，使之與本土產大米形成差距的做法被美方視為問題。



另一方面，日本對牛肉設定了較低的關稅。農相江藤拓在2月的記者會上稱：“日本方面反而更低。也有必要主張我方的立場。”



日本農林水產品和食品的2024年出口額為1.5073萬億日元，其中對美出口達2429億日元，美國20年來首次成為最大出口對象。到2023年為止連續3年居首的中國仍對日本水產品進口實施限制，因此美國市場的重要性上升。江藤就關稅表示：“美國會給出怎樣的想法。現在拭目以待。”