財政預算案記者會：以變革回應挑戰

記者會現場(中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月27日電（記者 段曉魯）香港財政司司長昨日上午發表2025至26年度財政預算案，下午在政府總部舉行記者會，他闡述了預算案的四條主線內容。期間，他還就公務員凍薪、2元乘車優惠、深港AI產業發展等問題作出回應。



以下是記者會上的發言及問答內容：



財政司司長：各位記者朋友，各位市民，大家好。今日我在立法會宣讀了新一份《財政預算案》，以下我簡單概括一下，整份《預算案》有四條主線。



第一，加速人工智能發展，並以人工智能加速賦能其他產業。人工智能是加快培育新質生產力的核心要素，我們要將人工智能作為關鍵產業，以及以人工智能賦能傳統產業升級轉型。在《預算案》中，我們建議成立“香港人工智能研發院”，亦籌備首屆“國際機器人大會”，以及“國際人工智能青年科學家論壇”，希望發展香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。



第二，全速全力推動經濟發展。綜合來說有幾個方向，第一，包括鞏固和提升“三中心”的優勢，以及在過程中，發展新領域。第二，培育新產業，加速培育新質生產力，以此推動高質量發展。第三，吸引更多新資金、開拓更多新市場，繼續擴大朋友圈。我們亦會舉辦“香港全球金融與產業合作峰會”，提升香港作為國際資金和產業的匯聚點。



第三，為經濟發展擴容。經濟高質量發展很依靠創科帶動，而北部都會區正是創科發展和經濟擴容的載體，亦是深度參與粵港澳大灣區建設的把手。要加速發展北部都會區，我們會善用市場力量，包括多模式地推動區域發展，例如試用“片區開發”模式，亦會適度加大特區政府發債規模。發債所籌得的資金是用來投資未來，推動基建發展，並不是用於日常開支。



第四，加強版的財政整合計劃。策略是在維持和改善民生服務同時，第一，嚴格控制公共開支，以節流為主。第二，亦要善用政府資源。第三，適度開源。