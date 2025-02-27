陳茂波：開源節流　善用政府資源

香港財政司司長陳茂波（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月27日電（記者 段曉魯）香港財政司司長陳茂波昨日公布最新一份財政預算案，他表示，特區政府會以身作則，顯示節流決心，但同時確保公共服務維持高水平，兼繼續提速推進北部都會區和與經濟民生相關的基建工程項目。



陳茂波表示，特區政府未來三年給予大學教育資助委員會資助大學的撥款達681億元，此數額已反映每年2%的節省目標，與政府削減經常開支的幅度一致。陳茂波強調，撥款仍高於上個三年期的632億元。



陳茂波指出，經檢討後，政府會調整兩項開支較大和增長迅速的交通資助計劃，即簡稱二元優惠計劃的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，以及公共交通費用補貼計劃。



陳茂波表示，二元優惠計劃方面，在受惠對象維持不變的前提下，改為推行“兩蚊兩折”優惠，即票價低於或等於十元，維持繳付兩元車費；票價高於十元則繳付全額車費的兩折；優惠程數每月上限240程。此微調方案保留政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間盡量取得平衡。



陳茂波談到，至於公共交通費用補貼計劃，今年6月起，領取補貼的門檻由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元。政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月補貼上限仍為400元。

