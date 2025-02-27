香港財政預算案：改革創新　提速發展

財政預算案記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月27日電（記者 段曉魯）香港財政司司長陳茂波昨日發表2025至26年度《財政預算案》。他表示，地緣政治帶來不少挑戰的同時，科技變革與人工智能正重塑全球格局，催生更多新產業、新業態、新產品和新服務。香港必須抓緊機遇，把握好這個提速發展的關鍵窗口，先立後破，以改革創新引領未來，加速推動香港經濟高質量發展。



《預算案》提出一系列加快培育新質生產力的措施。創新科技方面，政府會推動香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地，透過前沿研究和落地應用，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，政府將成立香港人工智能研發院，又會推出“製造及生產線『升』級支援先導計劃”。金融方面，政府會持續推進上市制度改革，並舉辦“香港全球金融與產業合作峰會”，又會於今年內制訂推動黃金市場發展的方案。



為了抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，《預算案》提出要加速北部都會區建設，投資未來。政府會繼續優先為這項目投入資源，重點包括河套深港科技創新合作區香港園區連同新田科技城提供的大量創科用地，以創新思維試行的“片區開發”，以及沙嶺數據園區，並會在北部都會區物色合適地方，興建會議展覽設施。



推動旅遊產業方面，《預算案》將撥款落實“無處不旅遊”理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，又會研究將紅磡站南面臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，包括設立遊艇會。



土地供應方面，陳茂波考慮到寫字樓空置率近年處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，在《預算案》中宣布政府在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應。政府會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。為配合有關工作，政府會推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。