丁乙：今年對台工作會議釋放三大核心信號

2月25日至26日，2025年對台工作會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。 中評社北京2月27日電（作者 丁乙）2025年2月25日至26日召開的中央對台工作會議，是在兩岸關係面臨複雜挑戰、民進黨當局持續挑釁“一中”底線的背景下召開的一次關鍵會議。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧的講話，系統闡述了下一步黨解決台灣問題的總體方略，明確了當前和今後一個時期對台工作的核心任務。此次會議既延續了一貫堅持的對台政策主線，又在實踐中展現出應對新形勢的戰略創新，為推進祖國統一大業注入了更強的政治定力和行動動能。



政策傳承：堅守原則底線，鞏固政治共識



本次會議再次強調一個中國原則和“九二共識”的核心地位，表明對台政策始終保持著高度的戰略連貫性。王滬寧明確指出，“要團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊‘台獨’挑釁行徑”，這與歷屆中央對台工作會議精神一脈相承。值得注意的是，會議將“深刻領悟‘兩個確立’的決定性意義、堅決做到‘兩個維護’”納入對台工作政治要求，凸顯了在推進祖國統一進程中，強化黨的領導的政治邏輯。



在兩岸交流合作方面，會議延續了“以人民為中心”的發展思想，提出“支持大陸台商台企發展”“深化兩岸融合發展”的政策導向，並強調要讓台灣同胞“共享中國式現代化發展機遇和成果”。這一表述不僅延續了過往對台胞福祉的關切，更將台灣同胞的發展需求與國家現代化進程緊密結合，體現了從“單向惠台”向“雙向賦能”的戰略升級。

