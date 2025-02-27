快評：“無預警”射擊訓練　對台新的軍事懾壓

中評社快評／台灣軍方26日稱，當天大陸共派遣32架次各型主輔戰機及無人機出海活動，其中22架次飛越“台海中線”及其延伸線進入台灣北部和西南空域，配合大陸軍艦進行聯合戰備警巡；期間“無預警”地在距離台灣高雄、屏東外海約40海里處的海域，劃設操演區進行射擊訓練。



外電報導，至昨晚大陸方面未有回應置評請求，也尚未證實在台灣週邊進行新的射擊訓練。台灣方面則明顯感受到威懾力，賴清德第一時間指示有關單位嚴密應處。



民進黨當局近日宣布將大增軍費到GDP的3%，並推出多項惡化兩岸關係的措施；美國、日本等外部勢力又有新的粗暴動作干涉台灣問題。如果大陸方面真的“無預警”在台灣外海畫設操演區，一點也不讓人意外，可視為大陸堅決回擊“台獨”挑釁行徑、外部勢力干涉的必要、必然之舉。



有分析認為，大陸“無預警”射擊訓練目的明顯，是在進行政治訊號的傳遞。因為今次行動靠近台灣外海、又是臨時進行，對台灣的震動和影響尤其大。“無預警”射擊訓練是新的軍事懾壓方式，今後可能變為“常態化行動”。



大陸媒體報導，2月25日至26日，2025年對台工作會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。王滬寧強調要堅決打擊“台獨”挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢；要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。



兩岸關係仍然複雜嚴峻，台海風高浪急，2025年可能又是不平靜的一年。