金融資產投資公司股權投資簽約金額超千億元

中評社北京2月27日電／據新華社報導，記者26日從國家金融監督管理總局獲悉，金融資產投資公司股權投資試點工作已實現18個試點城市簽約全覆蓋，簽約金額超過3500億元。



金融監管總局與國家發展改革委26日召開金融資產投資公司股權投資試點座談會。會議指出，2024年9月，擴大金融資產投資公司股權投資試點作為穩經濟增長一攬子增量措施出台後，金融監管總局、國家發展改革委高度重視，積極與試點城市政府協同聯動，加強對大型銀行和金融資產投資公司的督促指導，積極推動試點工作落地見效。



會議強調，要深刻認識擴大金融資產投資公司股權投資試點對於支持科技創新、服務民營企業的重要意義。通過積極推進試點工作，吸引帶動更多社會資本支持科創企業發展。金融資產投資公司要進一步練好內功，持續積累投資經驗，加強人才隊伍建設，積極發揮自身特色，豐富產品和服務，形成專業優勢，推進更多項目落地，促進試點工作走深走實。



會議提出，金融監管總局將加強與國家發展改革委的協同配合，推動優化股權投資環境，調動更多資金和資源支持試點。持續總結試點經驗，優化完善試點政策，推動試點工作有序擴圍，為服務國家發展戰略、推動產業轉型升級、支持科技創新和民營經濟作出積極貢獻。



