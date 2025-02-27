財政預算案的科創內涵

香港初創生態概覽。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月27日電／據大公網報導，新一份財政預算案繼續以科技創新為核心，不僅回應了當前的經濟挑戰，更為香港長遠的可持續增長奠定了堅實基礎。本文將從多個角度分析預算案的亮點與潛在影響，並特別聚焦於科技創新相關政策。



預算案提出至2027／28年度削減政府經常開支7%，並適度增加發債規模，這一舉措在確保財政可持續性的同時，為未來投資提供了資金支持。尤其是在科技創新領域，政府通過一系列政策與資源配置，展現了對科技驅動經濟增長的堅定承諾。例如，政府預留1.8億元的“創科加速器先導計劃”，按一比二的配對比例資助初創企業服務機構，豐富本港的初創生態圈。此外，政府通過InnoHK創新香港研發平台，推動人工智能、生物科技及綠色科技等領域的研發，進一步鞏固香港在全球科技產業鏈中的地位。



戰略布局人工智能



人工智能（AI）是本次預算案的重點之一。政府積極運用DeepSeek等先進工具，並計劃定期舉辦技術研討與實驗室交流，與學術及業界專家合作，確保香港在AI領域始終站在技術前沿。此外，政府通過金融管理局與數碼港合作推出的生成式人工智能沙盒，促進銀行業的創新與效率提升。建議進一步整合業界、監管及學術界資源，共同研擬標準化指引與風險防控機制，推動AI在金融、醫療、物流等領域的廣泛應用。



在數據經濟方面，政府啟動沙嶺數據園區的改劃程序，預計年中完成並推出市場。這一舉措將為香港的數據經濟及資訊產業發展提供重要支持。筆者建議結合智慧城市及物聯網技術，探索先進的數據管理與應用場景，推動數據經濟成為香港新的增長引擎。



拓展虛擬資產與金融科創



香港近年積極發展虛擬資產生態圈，成為全球虛擬資產、區塊鏈及Web3技術的重要樞紐。政府即將發表第二份《虛擬資產政策宣言》，探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新。