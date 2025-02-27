美國蛋荒加劇　麥當勞：不收附加費

圖：美國雞蛋價格飈漲、庫存緊缺，部分商店限購雞蛋。＼法新社 中評社北京2月27日電／據大公報消息，綜合路透社、CNN報導：美國因禽流感疫情肆虐，當地雞蛋價格飈漲、庫存緊缺，商家紛紛對消費者漲價。麥當勞25日表示將不會收取雞蛋附加費，還將推出1美元煙肉蛋漢堡的優惠活動，以吸引美國消費者。



麥當勞北美影響力總監麥可.貢達在領英帖文中表示，大家絕對不會看到美國麥當勞對“100%非籠養美國產雞蛋”徵收附加費。他又表示，這次折扣是為慶祝早餐菜單推出50周年，優惠將於3月2日向麥當勞應用程序用戶推出。



自去年4月，美國禽流感肆虐，已經導致數百萬只母雞死亡，進而導致全美各地雜貨店和餐廳面臨雞蛋短缺。由於供應不足，雞蛋批發價格創下新高。美國白雞蛋的價格漲至每打8.07美元，漲幅達4.7%。美國農業部21日表示，因受禽流感影響，雞蛋批發價格“穩步上漲”，供應“非常短缺”，且短期內改善這一情況的可能性很小。農業部還預測今年美國雞蛋價格還會上漲20%。因雞蛋價格上漲，已有2家全國連鎖餐廳丹尼斯和華夫餅屋決定對含雞蛋的餐食加收附加費。



另外，據美媒報導，美國雞蛋短缺導致美國企業轉向土耳其求助。據土耳其雞蛋生產商中央聯合會消息，土耳其計劃今年向美國出口4.2億枚雞蛋，創下歷史新高。土耳其去年出口美國的雞蛋量僅為7100萬枚。聯合會主席易蔔拉欣.阿菲永說，海外禽流感疫情是推動土耳其雞蛋出口暴增的“主要原因”。