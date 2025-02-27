﻿斯塔默訪美前夕　英國宣布增國防開支

圖：英國首相斯塔默。＼法新社 中評社北京2月27日電／據大公報消息，綜合BBC、美聯社報導：英國首相斯塔默25日宣布，到2027年，英國將把國防開支占國內生產總值（GDP）的比重增至2.5%。如果工黨政府在2029年贏得英國大選，英國國防開支占GDP的比重將增至3%。



斯塔默27日將到訪白宮與美國總統特朗普會晤。外界普遍認為，他此時宣布提升國防開支占比，意在向特朗普發出信號，在美國減少對歐洲安全投入之際，英國能夠在歐洲防務領域扮演更重要的角色。



英國目前國防開支約占其GDP的2.3%。按照斯塔默的計劃，意味著2027年英國國防開支將增加134億英鎊。斯塔默表示，為應對防衛投資增加，政府擬削減國際援助預算，將由現行占國民總收入（GNI）的0.5%削減至2027年的0.3%。



2022年2月俄烏衝突爆發以來，已有許多安全事務專家和軍事將領呼籲英國政府盡快將國防預算增至GDP的3%。斯塔默25日稱，“自2027年起增加防衛支出”實際上已較他原定的時間表提前。談及削減援外預算，他稱做出這個決定“極其困難”，但“我們是一個務實的政府，不是空想家，必須在國際主義的同情心和國家安全的必要性之間取得平衡”。



特朗普此前要求北約成員國將國防開支占GDP比重增至5%。斯塔默此前表示，如果俄烏達成停火協議，英國將向烏克蘭派駐維和部隊。