蘇州三支海歸團隊：創業者專“新”致“質”

李毅彤近照。（受訪者供圖） 中評社北京2月27日電／據人民日報海外版消息，千百年來，江蘇蘇州以“姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船”的詩畫形象深入人心。而今，這座歷經3000餘年歷史沉澱的文化名城，不僅以深厚的文化底蘊吸引全球目光，更以廣闊的胸懷面向來自世界各地的朋友。從企業到產業、從載體到人才、從政府到市場，科技創新的熱潮正在這裡翻湧，為雙創的種子提供成長的土壤。



前不久，蘇州創業園內的三支海歸團隊講述了自己的故事，分享了他們人生中最關鍵的幾個選擇。這是幾個雙向奔赴的故事：創業園真心育苗，創業者執著探索。二者共擔風雨，彼此成就。



李毅彤：水處理，有“膜”術



37歲的時候，李毅彤決定離開自己所在的單位，辭職創業。



同更年輕的創業者相比，他的優勢很明顯——曾在行業內多個知名企業工作過，在水處理領域擁有豐富的工作經驗。不過，短板也在於年齡——在上有老下有小的年紀初次創業，試錯成本相較初生牛犢不怕虎的年輕人要高許多。



保送進南開大學，後來到牛津大學念博士，從事水處理相關研究。李毅彤說：“在牛津時，我希望一畢業就能回到國內發展，也希望自己的所學能為祖國發展作一些貢獻。”



“我剛回國的時候就想過創業，但仔細分析了自身長處和短板後，覺得還是不能操之過急。在國外學的內容太偏理論，雖然屬於行業前沿研究，但距離成果落地轉化還很遠。理論知識需要在真實的工業場景中實踐，去尋找變為產品的可能性”。2018年，李毅彤認為時機已到，他創立蘇州諾津環保科技有限公司，主攻污水處理，公司核心成員中有許多是來自牛津大學、同濟大學、卡內基梅隆大學等國內外知名院校的博士、碩士。

