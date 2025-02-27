香港億元先導計劃支援中小企生產綫升級

在“新型工業化自主計劃”資助下，有飲品生產商升級智能生產線（圖源：文匯網） 中評社北京2月27日電／據文匯網報導，香港今年財政預算案提到，政府在今年內會推出為期兩年的“製造及生產綫‘升’級支援先導計劃”，已為其預留一億元，預計可以惠及400個企業、上千個生產商。



政府近年致力推動香港新型工業化發展，於去年優化了“新型工業化自主計劃”，自主在港建立的新智能生產綫超過100條，並在去年9月推出了100億港元的“新型工業加速計劃”，為企業提供配對資助。



在資助金額方面，“新型工業化自主計劃”的資助上限為1500萬，“新型工業加速計劃”的最高資助金額為2億元。而今次新推出的“製造及生產綫‘升’級支援先導計劃”，政府將會按一比二的比例，向每家在港營運生產綫的企業提供最高25萬元的資助，協助他們訂立智能生產策略，以及為現有生產綫引進先進技術。



政府消息人士表示，“製造及生產綫‘升’級支援先導計劃”的申請門檻相對較低，在本港具有實際生產綫、營運一年的所有製造業都可以申請。消息人士表示，與現有的兩個新型工業化相關的資助計劃相比，本次提出的資助計劃屬於小規模生產，主要針對中小型企業，即在其現有的生產綫中加入智能裝置，如實時監控等提升生產效能，預計每條生產綫所需成本在50至100萬元。



政府消息人士表示，有關企業可以同時申請多個計劃，相關部門會根據其生產綫情況決定是否讓其通過審批。此外，據消息人士透露，“製造及生產綫‘升’級支援先導計劃”將會先推出先導計劃，觀察市場反應進而再進行具體的調整。