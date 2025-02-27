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巴士機場外撞水馬翻車　六旬司機輕傷送院
http://www.CRNTT.com   2025-02-27 12:20:15


的士撞向水馬後四輪朝天（圖源：文匯網）
　　中評社北京2月27日電／據文匯網報導，26日晚上約9時，一部市區的士沿赤鰐角暢航路駛至機場客運大樓對開，突然失控撞向路中水馬，當即四輪朝天。期間62歲的士男司機腳及額頭受傷，但仍清醒，可自行爬出車廂，其後由救護車送往北大嶼山醫院治理。警方正瞭解意外原因。


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