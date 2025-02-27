俄外長：歐洲的對烏政策“極度過時和失敗”

中評社北京2月27日電／據新華社消息，據俄羅斯媒體報導，俄外長拉夫羅夫26日在卡塔爾首都多哈表示，歐洲對烏克蘭採取的政策是“極度過時和失敗的”。



拉夫羅夫當天在介紹訪問卡塔爾成果的新聞發布會上說，當前，與烏克蘭局勢相關的政治力量格局已經發生變化，歐洲試圖破壞這一進程，宣布向烏提供新的大規模軍事援助，煽動烏方繼續採取軍事行動。拉夫羅夫表示，他同意美國總統特朗普所說的，北約擴張和試圖將烏克蘭拉入北約是拜登政府最大的錯誤，也是衝突爆發的主要原因之一。



拉夫羅夫說，烏克蘭危機不可能通過部署維和部隊這種“簡單的小把戲”敷衍過去，“需要解決問題產生的根源”。他強調，俄羅斯不考慮任何向烏克蘭派遣歐洲維和部隊的方案。他表示，在烏克蘭部署維和部隊需要俄烏雙方都同意，目前尚未有人向俄方提出部署維和人員問題。



拉夫羅夫還透露，俄美兩國代表將於本月27日在土耳其伊斯坦布爾舉行會談，就雙方使館工作進行溝通。



另據卡塔爾媒體報導，拉夫羅夫在新聞發布會上談及中東局勢時表示：“我們已向聯合國強調，必須解除對敘利亞的制裁，因為這些制裁正在傷害敘利亞人民。我們知道，敘利亞政府已準備好合作以穩定國內局勢。”他同時警告說，巴勒斯坦人的大規模流離失所將使該地區局勢變成一顆隨時可能引爆的“定時炸彈”。



卡塔爾埃米爾宮26日在一份聲明中表示，卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆當天在多哈與拉夫羅夫舉行會晤，就雙邊關係、能源與投資領域合作以及地區和國際局勢進行了討論。