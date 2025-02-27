科技時代　服務業需與時並進

中評社香港2月27日電／利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，現今的年代極度重視速度與科技發展，無論日常生活，還是不同行業，都講求科技帶來的便利，以及快速的更新。因此，行業的興衰及“進化”也變得十分快。以往一個行業的興起、變革，甚至沒落，往往要數十年的光景，但今天，隨時三至五年左右，整個行業可以由無到有，也可以由盛變衰，更可以從此消失。經營環境及模式，變化可以很快，也可以很大。



大公報報導，廖偉強分析說，“有競爭才有進步”是現代產業經營的至理名言，願意競爭才會有突破。DeepSeek橫空出世，加速了人工智能的發展。AI應用市場龐大，企業“埋身肉搏”，推動產業發展的加速及進步，對人類社會產生重大的影響。傳統企業也加快了發展與變革，人工智能將取代很多工種，企業不但大幅減低成本，效率也大大提高。



消費市場當然也被科技所引領，消費模式大大改變。大多數消費者都變成了“精明者”，他們經常運用資訊科技去瞭解產品及市場的變化；例如一間餐廳的出品，當然需要親身實地品嘗，才可以感受到出品的好與壞，但因為資訊科技發達，消費者通過社交媒體很容易知道其他人的評價，或多或少影響到消費者親身去品嘗的意欲。這種資訊科技所帶來的變化，企業不可視而不見。



善用社交媒體作推廣



地產代理行業的經營，也在速度與科技的洪流中變化。今天，置業者同樣是精明地善用科技，他們首先會接觸的，並不是在舖面內的地產代理，而是在網上搜尋物業資訊，並且作詳細的比較，而資訊的透明度也變高，置業者很容易比較到產品的好與壞。



此外，今天的地產代理在工作上亦與以往有頗大的改變，他們除了兼顧傳統的日常工作外，大部分都已改變經營及宣傳的模式。現時代理會大量使用各式的社交媒體去做宣傳，吸引在網上找尋資料的潛在買家。有些做得比較出色的地產代理，更逐漸成為地產界的“網紅”。他們的努力和改變，除了能夠推動自己的業務，也可以額外拓展一些相關的生意。所以，在今天科技與速度的年代，代理的工作時間表仍是排得密麻麻的，工作量更是不減反增，生意也同樣立竿見影。