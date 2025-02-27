日本岩手縣林火蔓延　80餘棟建築受損

日本岩手縣大船渡市發生多起山林火災（圖源：央視新聞） 中評社北京2月27日電／據央視新聞報導，當地時間2月26日下午，日本岩手縣大船渡市發生多起山林火災，目前火勢仍在蔓延中。



大船渡市政府稱，截至當地時間當天22時40分，至少已有84棟建築在火災中受損。當地消防救援部門正在連夜進行滅火。