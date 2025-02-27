綜合極端條件實驗裝置通過國家驗收

科研人員在綜合極端條件實驗裝置（懷柔）低溫原位掃描隧道－角分辨光電子譜實驗站放置實驗樣品（圖源：光明日報） 中評社北京2月27日電／據光明日報報導，“十二五”國家重大科技基礎設施綜合極端條件實驗裝置（以下簡稱“極端條件裝置”）26日通過國家驗收，這標誌著我國建成了國際先進的同時具備極低溫、超高壓、強磁場和超快光場等極端條件綜合實驗能力的用戶裝置。



當物質處於地球上最低溫度、最高壓力等極端條件下，可能出現怎樣的“超能力”？物態調控是物理學研究造福人類社會的重要途徑，科學家對於物理世界極限的探尋從未停止。



“許多物理現象衹有在極端條件下才能被更好地觀察到。”中國科學院物理研究所懷柔研究部主任、綜合極端條件實驗裝置首席科學家呂力研究員介紹，極端條件裝置能夠模擬極端溫度、壓力、磁場等條件並綜合使用，在綜合極端條件下，為材料制備、物性表征、量子調控和超快動力學過程的研究提供更多可能性，更為材料科學、物理學、化學等領域的研究提供前所未有的實驗平台。借助極端條件裝置，科研人員可以開展非常規超導、拓撲物態、新型量子材料與器件等方面的研究工作，並在物理、材料、化學和生物醫學等領域開展超快科學研究，探索極端時空尺度上的物質結構和動力學信息。



極端條件裝置的建成和驗收，極大提升了我國在物質科學及相關領域的基礎研究與應用基礎研究綜合實力，對推動科技進步具有關鍵作用。目前，極端條件裝置已經開放課題申請5個批次，批覆機時超過35萬小時，提供機時超過20萬小時，用戶涵蓋國內外眾多高校和科研機構。依托極端條件裝置，科研人員取得了若干處於世界領先水平的基礎研究成果和示範性技術突破，包括發現分數量子反常霍爾效應、裡德堡莫爾激子，以及實現超導量子計算、極高場超導磁體的物性測量系統和無液氦稀釋制冷機等關鍵技術的國產化等。



“未來，極端條件裝置將成為國際科研合作與交流的重要平台，面向全球開放，吸引頂尖科學家和團隊前來開展合作研究，提升我國在國際科技舞台上的影響力。”呂力說。