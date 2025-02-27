中評社北京2月27日電／網評：品牌強農大有可為



來源：光明日報 作者：仇煥廣



農業品牌是鄉村特色產業發展水平的重要標誌。近日，中共中央、國務院公開發布《關於進一步深化農村改革 扎實推進鄉村全面振興的意見》，提出“實施農業品牌精品培育計劃”，進一步明確了未來農業品牌建設的方向和重點。



截至2024年底，全國已組織開展三批農業品牌精品培育計劃，培育計劃品牌總數達到226個，涵蓋糧油、果品、畜禽、蔬菜等多個類別，五常大米、洛川蘋果、潛江龍蝦、章丘大葱等一批特色鮮明、質量過硬、信譽可靠、競爭力強的農業品牌精品深入人心，帶動了鄉村產業發展、促進了農民持續增收。不過也要看到，我國農業品牌多而不精、大而不強等問題仍然突出，品牌競爭力、影響力、帶動力都有不小的提升空間。



以精品品牌培育為引領，以區域公用品牌為主抓手，以核心授權企業和產品品牌為基礎支撐，推動農業品牌由小、散、弱向大、精、強轉變，將帶動提升鄉村特色產業發展水平。在農業品牌培育過程中，農產品品質、營銷能力和制度環境構成了品牌可持續發展的核心要素。綠色優質農產品是農業品牌的生命線，高效營銷是農業品牌的放大器，良好的制度環境則是確保農業品牌價值實現的催化劑。



築牢農業品牌培育基礎。農產品品質是農業品牌培育的物質基礎。要堅持市場導向、質量導向，把安全、優質、綠色作為農產品品質提升的基本要求，充分挖掘鄉村“土特產”資源，加強農產品精深加工和食品細加工，做足做活“糧頭食尾”“畜頭肉尾”“農頭工尾”文章，提升農業全產業鏈水平，增強產品附加值。農耕文化是農業品牌培育的精髓靈魂，要充分挖掘農業多元功能，使農業品牌業態更多元、形態更高級。結合區域資源優勢、歷史人文特徵和產業特色，挖掘品牌文化、講好品牌故事，以故事沉澱品牌精神、樹立品牌形象。農民合作社、農業企業、家庭農場等新型農業經營主體是農業品牌培育的中堅力量。要引導新型農業經營主體樹立品牌意識，積極創建產品和服務品牌，提升農產品價值和服務效益，提升品牌規劃、運營服務、營銷推廣、監管保護等能力。鼓勵扶持一批農業產業化龍頭企業堅定走“品牌強農”道路，發揮引領帶動作用。