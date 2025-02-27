港商拓跨境電商有難點　需要多方面協助

中評社香港2月27日電／據香港貿易發展局消息，香港貿發局經貿研究於2024年6月至8月，在香港對已從事跨境電商業務的企業，和有計劃開展跨境電商業務的貿易商進行問卷調查，以瞭解其跨境電商業務的情況和未來業務發展計劃。儘管跨境電商市場商機處處，但企業也需要面對不同的線上和線下挑戰，以及支援服務。



大公報報導，在消費者網購下單後，緊接而來的是處理貨物交付事宜。在所有受訪企業中，38.4%認為內地或海外市場的清關程序繁復，31.3%表示退貨程序複雜／成本高昂，分別有29.8%及29.3%表示挑戰在於管理國際交付（尤其是小宗訂單）和為長途運輸物品提供適當包裝。



線上支付方面的挑戰主要涉及第三方電商平台（51.1%），相關問題包括高額傭金、應收賬款風險和付款周期長。



市場方面的挑戰可說是拓展跨境電商業務的重大障礙，84.9%受訪企業表示面對相關難題，主要包括市場及價格競爭激烈，也有部分企業遇到市場需求不足、難以有效管理和維持品牌和客戶體驗等其他問題。



跨境電商在營運過程需要多方面協助，大致可分為專業服務、市場推廣、物流，以及咨詢和檢測支援等其他服務，以確保業務順利營運。支援服務中，最多受訪企業期望得到風險管理：提供運輸保險、承擔收付風險等保險服務（39.8%），其次為電子商貿推廣（34.4%）及物流服務（33.5%）。