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特朗普再拒表態防衛台灣 稱與中方關繫好
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2025-02-27 10:50:18
特朗普拒絕就防衛台灣表態 白宮視頻
中評社華盛頓2月26日電（記者 余東暉）美國總統特朗普26日再度拒絕表態會否防衛台灣，並表示與中國將會建立非常好的關係。
特朗普是當天首次舉行內閣會議回答媒體提問時做此表態的。有記者問他：在擔任總統期間，你的政策是否中國永遠不會用武力拿走台灣？
特朗普說：“我從不對此發表評論。我對此不予評論，因為我不想把自己置於那種境地。如果我說了，我肯定不會對你說。我會對其他人說，也許是坐在這張桌子旁的人，坐在這張桌子旁的特定的人。所以我不想把自己置於那種境地。”
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