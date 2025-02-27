停推商業地　專家︰香港現有供應夠用10年

特區政府自2023年3月售出旺角洗衣街商業地皮予新地後，隨後兩年度賣地表內雖有商業地，但一直未有推出。（大公報） 中評社香港2月27日電／特區政府即使過去兩年未有推售商業地皮，在昨日的新一份新財政年度預算案中，終正式宣布會暫停出售商業地一年，予市場有時間消化現有供應之餘，更研究將部分商業地轉作住宅用途，以增加房屋供應。業界指，現時甲級商廈的空置率已逾17%，且未來5年將有約730萬方呎樓面落成，市場或須7至10年時間才能完全吸納。



大公報報導，財政司司長陳茂波表示，商業地產在過去幾年面對不少挑戰。考慮到寫字樓空置率近年處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，政府在新財年不會推售商業用地，讓市場有時間消化現有供應。同時會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。另為配合有關工作，亦會推遲洪水橋／廈村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。



政府消息人士透露，並非涵蓋全港所有的商業用地，而是只檢視未來幾年原本計劃作為商業用途的樓宇，例如沙田石門、小瀝源等的部分商業用地，政府將考慮有關區域對商業樓宇的初步需求如何，以及是否能幫助提升推售土地機會等因素。



仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷預計，今年至2029年間將有額外730萬方呎樓面的新商廈落成，空置率難免面對上升壓力。



世邦魏理仕香港估值及咨詢服務部執行董事兼主管鄭亥延認為，暫停賣商業地對未來5年商廈市場有所幫助，因目前的商業供應，需要大約7到10年才能被市場吸收。不過，西九龍文化區及赤鱲角機場城仍有不少潛在供應，政府實應從整體角度考慮去促進需求，包括政府政策支援及如何吸引更多企業落戶香港。



計劃推8幅住宅地



此外，陳茂波昨日指出，政府會密切留意市場情況和發展，有序推出土地，在吸取過去土地不足導致本港發展受到制約的經驗，規劃和造地工作既不能停下來，推出土地的步伐也可因應實際情況作出調整。來年賣地表內會有8幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年度的潛在土地供應可供興建約1.37萬個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。另未來5年，又會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地，當中約六成半的土地來自北部都會區和東湧新市鎮擴展區。而未來5年私人住宅單位的平均每年落成量料逾1.7萬個。