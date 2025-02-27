議員建議制定完整全面的AI發展策略

中評社北京2月27日電／據大公報報導，業界紛紛支持政府發展人工智能（AI），成立香港人工智能研發院及加強人工智能超算中心的建設。立法會議員黃錦輝表示，樂見財政預算案將創新科技置於核心位置，認為預留10億元資金成立人工智能研發院是為本港AI發展增加動力。黃錦輝建議優先在教育、醫療、社會福利等領域推展AI應用的工作。但他也指出，當前的AI政策仍缺乏全面籌劃，黃錦輝督促政府制定整全的發展策略，並按部就班實施。



嶺南大學數據科學學院署理副院長、人工智能學部教授及負責人謝浩然高度認同財政預算案的資源投放，但他認為香港應該超越基礎設施建設，向“技術標準輸出”戰略轉型，例如將人工智能超算中心納入“東數西算”工程，探索跨境算力交易機制等。



香港科學院（港科院）及香港青年科學院（青科院）支持度財政預算案中對本港科創發展的措施，特別是在進一步開發人工智能、生物科技和數據科學的研究和產業化。港科院和青科院均認為，促進產學研合作及深化本港與大灣區、國際間的科技交流，對於發展科創有重要作用；建議政府整合資源，建立有效的交流平台，同時完善知識產權保護和技術轉移政策，促進科技成果的市場應用，保護創新者的權益。



數碼港人工智能超算中心已於去年底投入服務，並透過人工智能資助計劃批出五個研發項目。香港數碼港主席陳細明表示，數碼港作為香港數碼科技旗艦及人工智能加速器，將積極配合特區政府的發展策略，以人工智能超算中心作為驅動人工智能生態系統的引擎，提升香港在不同科研及應用領域的研發能力，同時吸引海內外初創企業及科研人才來港，助力香港發揮基礎科研及國際化的優勢，以實現國際人工智能和創新科技中心的願景。