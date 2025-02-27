香港精準扶貧　將取消2500元學生津貼

中評社北京2月27日電／據大公報報導，自2019／20學年起，香港政府推出每學年2500元免入息審查學生津貼，涵蓋全港中學日校、小學、特殊學校及幼稚園學生。該計劃於2020／21學年恒常化，旨在減輕家庭負擔並支持教育發展，至今已連續實施5個學年。此津貼不設資產審查，所有合資格學生均可申請。



政府消息人士指，有經濟需要的學生可透過政府各類須經入息／資產審查的資助計劃以應付學習、交通、午膳、上網等開支。



一位育有三名女兒的母親在社交媒體上發文表示，“2500元的學生津貼對許多學生幫助很大”，更直言“一下子少了7500元”。她指出，書本費用每年上漲，僅上學期的書本費已超過2500元，還未計算下學期的書費、學校雜費及校服開支。她感慨，“在香港讀書的學生和家長生活本已不易，現在連這項資助也被取消了。”



教育評議會會長何漢權回應指，現時每位中、小學生每年獲發2500元津貼，屬“人人有份”的福利式派發，支出龐大且不符精準扶貧原則，建議取消。對於有經濟需要的學生及家庭，現有綜援及書簿津貼等資助可支援貧困家庭。



資助小學校長會主席鐘麗金校長表示，理解取消津貼的決定。她提到，部分學校在校董、校友及社會熱心人士的捐助下，已設立獎學金，以協助有需要的家庭。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展亦表示，取消2500元津貼可避免削減教育的開支，相信不會影響教育質素。



另外，政府消息人士指，教育局將會設立專責小組，檢視現時所有提供予學校的資助，於咨詢教育界意見後整合資助及調整發放安排，相信整合後可以節省數個百分點開支。