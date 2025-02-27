香港新年度赤字670億　儲備僅夠用8個月

中評社香港2月27日電／香港政府連續3個財政年度錄得綜合赤字，且在最近6個年度中有5年財赤，財政司司長陳茂波早前預告，2024／25年財赤應低於1000億元，較去年初預算的480.58億元為多。最終昨天披露2024／25年度赤字為872.36億元，若撇除發債所得收入，赤字更達1951.76億元，其中經營赤字731.07億元，非經營赤字1220.69億元。



信報財經新聞報導，政府預算截至3月底的財政儲備為6473.49億元，相當於政府10個月開支，2025／26年度將降至5803.43億元，即約8個月開支。預算2025／26年度財赤縮減至670.06億元，並每年逐步降低，到2028／29年度才可恢復盈餘105.87億元。



來年財政儲備相等於8個月的政府開支，被問若不幸爆發另一場疫症，有否足夠能力抵禦？陳茂波昨日在電視論壇上表示，目前財政儲備水平不錯；而未來隨著經濟持續增長，經營賬目錄得盈餘，政府多善用市場資源投入長期基建項目，可以保持一定水平的財政儲備，相信有足夠實力應對任何突然來襲的情況。



《財政預算案》在中期預測部分對本財政年度及往後數年政府賬目作出預算，而相比去年的預算案預測2025／26年度可恢復盈餘，是次預測仍要捱多3年財赤。提到政府滅赤預期時間多番推遲，陳茂波昨日於記者會被問到是否需要為此問責時，他僅微笑說：“下一條問題。”



他在電視論壇解畫稱，港府目標是經營賬目在兩年內恢復平衡。由於非經營賬目收入主要來自地價收入，而支出來自工務工程及基建投資，政府未來幾年要加速推動北部都會區發展，因此基建工程開支維持每年1200億元，但土地收入未能快速回復，導致出現缺口，所以要延後恢復綜合盈餘的時間。

