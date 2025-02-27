新書爆料：尹錫悅多次酒後狂吼戒嚴

中評社北京2月27日電／據大公網報導，綜合法新社、韓聯社報導：韓國執政黨國民力量前黨魁韓東勳26日出版新書爆料，已被停職的韓國總統尹錫悅此前經常在與黨內議員喝酒時“狂吼”要宣布戒嚴。



韓東勳新書《人民至上》（The People First，暫譯）描述尹錫悅宣布戒嚴的內幕，他在書中寫道：“許多曾與總統一起喝酒的黨內議員說，他經常在私人聚會上狂吼要宣布戒嚴。”書中稱，議員們痛苦地承認，他們沒有意識到總統可能真有此意。韓東勳還提到，許多國會議員擔心他們會在當晚被逮捕和殺害，但還是堅持回到國會投票推翻戒嚴令。



尹錫悅去年12月3日貿然宣布戒嚴，並派遣軍隊前往國會，導致韓國陷入政治動蕩。韓東勳爆料稱，戒嚴結束後，尹錫悅給時任美國總統拜登政府以及候選總統特朗普方面的重要人員打電話，解釋戒嚴是為了“維護自由民主價值”。



尹錫悅還稱，美國會同情他的說法，但美國“對戒嚴非常消極”。韓東勳說，尹錫悅在國會對其彈劾案進行第二次表決前承諾“縮短任期”，但在投票的前一天又要求黨內“繼續否決彈劾案”。



尹錫悅彈劾案庭審辯論已於25日終結，憲法法院26日起進行評議，預計將於下月中旬許宣判。由於宣判前可能發生混亂，憲法法院此前對前總統盧武鉉、樸槿惠彈劾案均在周五宣判。律界據此推測，尹錫悅彈劾案很有可能在3月14日宣判，若評議進程順利，也有可能在3月7日宣判。