中評社北京2月27日電／網評：“一國兩制”與香港新質生產力發展



來源：大公報 作者：趙江林



發展新質生產力是香港經濟社會轉型的重大標識，必將引領香港走出傳統經濟社會結構，實現新一輪跨越式發展。這一重大戰略調整也標誌著自回歸以來香港經濟社會發展與“一國兩制”即將步入相互成就的新階段。



發展新質生產力是實現香港長期繁榮穩定的必由之路



相比較其他主要經濟體，香港經濟社會發展已面臨轉型滯後的嚴峻挑戰。



根據聯合國貿易和發展會議數據，2003年之前新加坡和香港兩者人均收入水平一直相差無幾，2003年分別為23596美元和23529美元，居世界人均GDP排行榜的第23位和24位，之後香港與新加坡人均收入之間的差距呈日趨擴大趨勢，2023年新加坡人均收入水平高達80952美元，比香港50763美元高出3萬多美元，也就是說20年之後，香港人均GDP排名幾乎處於停滯狀態，降至第25位，新加坡則躍升至世界第9位，進入世界前十大高收入經濟體行列。



就經濟總量而言，人口少於香港的新加坡2023年GDP總量卻高出香港5000億美元。新加坡快速發展的根本原因在於，新加坡早已堅定走上科技立國之路，不斷提升經濟發展中的科技含量，不斷增強創造高附加價值能力，同時確保製造業在GDP中占有一席之地（常年保持在20%左右的比例），為研發投入和產出提供必要的支撐平台。相反，香港卻一直以傳統服務業為支柱，而傳統服務業早已難以承擔確保香港長期穩定高收入增長來源的重任。香港製造業占GDP比重不到1%，服務業占比則高達91.5%。服務業中主要以金融服務、貿易物流、專業服務、旅遊等為主，這類產業不斷面臨周邊競爭和自身成本上升的壓力，所創造的附加價值增值空間也在不斷被擠壓，導致香港經濟發展步伐不穩、步伐不快、步伐不暢。據統計，香港GDP年均增速從1970年至1996年的7.4%降至1997年至2023年的2.7%，同期用以衡量波動程度的差異系數卻從0.56升至1.49。