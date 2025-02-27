中評社北京2月27日電／網評：以全局眼光務實推進香港發展再升級



來源：大公報 作者：陳成爐



香港特區政府新一份財政預算案26日出爐，在複雜萬變的內外環境中，這份預算案體現了整體戰略思維。從促進香港由治及興的高度和視野出發，不僅將化解赤字、改善民生和投資未來等短中長期工作有機融合，更凸顯了拚經濟、謀發展的核心目標。對民眾呼聲的積極回應則進一步，展現了特區政府作為治港者的責任與擔當。



緊抓機遇、為港謀興，無疑是這份預算案的最大亮點。越是國際環境複雜萬變時，越應牢牢抓緊未來發展的機遇，特別是科技發展催生的創新應用和新增量，並以此驅動經濟增長、傳統優勢產業轉型升級、發展經濟新動能，在變局中不斷改革、搶占先機，為經濟可持續發展注入動力，這在預算案中得到了明確體現。



提升科創實力和影響力



可以發現，新一份財政預算案延續了本屆特區政府一貫的積極進取作風，以加速培育新質生產力和全力發展人工智能的系列舉措努力提升香港未來競爭力，同時嘗試以制度改革釋放創新和經濟潛能，體現了施政理念的不斷優化和進步。不僅北部都會區的發展絕不懈怠，還緊抓科技創新帶來的新機遇。預算案提出預留10億元設立“香港人工智能研發院”、撥款100億元設立“創科產業引導基金”、籌備推出1.8億元的“創科加速器先導計劃”……政府大手筆以公共財政撥款促進人工智能技術的研究和產業化發展，以進一步提升香港在科技創新領域的實力和影響力，這充分體現了前瞻性的戰略眼光。



對長期以來香港社會十分關注的財赤問題，預算案也給出了穩妥和理性的解決方案──加強版“財政整合”策略。其在維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支，並在顧及香港競爭力和“用者自付”原則下，適度開源。